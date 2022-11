Ciclone Denise, allerta meteo in Umbria: piogge diffuse, venti forti e temperature in calo

MeteoWeb

Il Ciclone Denise porterà un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Umbria nella giornata di martedì 22 novembre. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più intense ed insistenti sui settori meridionali ed appenninici della regione.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro funzionale della Regione Umbria ha diramato un’allerta meteo gialla. Sui Sibillini possibili nevicate oltre i 1.000-1.200 metri di quota. Sono attesi anche venti forti o molto forti, soprattutto al mattino.

I fenomeni saranno in attenuazione nel pomeriggio sui settori occidentali e, in serata anche su quelli orientali della regione, per poi andare in esaurimento nel corso della notte, arrivando così a un mercoledì senza particolari criticità. Le temperature sono date in netto calo, in particolare nei valori serali.