Alluvione a Ischia, situazione drammatica: a Casamicciola 236mm di pioggia, nubifragi anche a Capri

Alluvione Ischia, condizioni meteo proibitive: impossibile usare gli elicotteri “La situazione adesso si sta delineando con più precisione, perché purtroppo il problema è stato che per le condizioni atmosferiche assolutamente proibitive, perché abbiamo un mare forza 9 e un vento che rende impossibile l’atterraggio e il decollo degli elicotteri, il quadro si è riuscito a comporre solamente da poco tempo“. Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città metropolitana di Napoli, che questa mattina in Prefettura ha partecipato ai lavori del Centro coordinamento soccorsi insediato dal prefetto Claudio Palomba per coordinare le attività sull’isola d’Ischia. “Lo scenario è stato delimitato – aggiunge Manfredi – si sta intervenendo anche con gli uomini arrivati sul posto con le navi che siamo riusciti a far partire. Sono arrivati sia Vigili del fuoco con mezzi pesanti che Carabinieri e Guardia di finanza. Ci si sta anche preoccupando, visto che le condizioni atmosferiche sono ancora molto severe, anche di sgomberare tutte le persone che sono intorno alla zona della frana per metterle in un luogo sicuro. Abbiamo definito il percorso da fare, le persone sono state quasi completamente spostate e quindi adesso mi sembra che la situazione sia sotto controllo. Siamo stati con il ministro Sangiuliano e con il ministro Tajani, abbiamo sentito il ministro dell’Interno Piantedosi in collegamento con noi, anche il ministro dell’Ambiente. C’è stata una completa sinergia istituzionale“.

Alluvione Ischia, Piantedosi: "probabilmente i dispersi sono sotto il fango" “La situazione è molto complicata, si tratta di persone che sono probabilmente sotto il fango, che non rispondono alle chiamate”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al Tg2 rispondendo dalla sala operativa dei vigili del fuoco, da dove sta seguendo le operazioni di soccorso per la frana a Casamicciola.

Maltempo in Campania, frana anche a Sorrento: tre feriti Intorno alle 12.30 i carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti in via Nastro Azzurro per una frana. I detriti hanno ferito tre persone: 2 agenti della municipale e un tecnico comunale. Non sono in pericolo di vita

Alluvione Ischia, il Sindaco di Lacco Ameno: "molte abitazioni a rischio crollo" “Al momento ci sono dodici dispersi e 20-30 nuclei familiari ancora isolati. Con i soccorsi stiamo provando a portarli giù, per loro sono già disposti alloggi. Molte persone invece sono uscite dalle abitazioni perché sono a rischio crollo“. Lo riferisce il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale. Alluvione Ischia, le drammatiche immagini di Casamicciola vista dall'alto

Alluvione Ischia, Curcio: "colonna di fango distruttiva, è una tragedia" “Una colonna di fango distruttiva” quella che si è abbattuta su casamicciola, a causa della frana in zona Santa Barbara. Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile. “Tutta la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto – ha affermato – Tutti quelli che sono già sul posto stanno lavorando per definire lo scenario. Serviranno aiuti anche per le persone che sono state evacuate“. ”È una tragedia. E’ una comunità colpita duramente da un evento importante” ha aggiunto Curcio. ”Adesso vedremo quali sono i limiti della tragedia dal punto di vista umano – ha aggiunto – ma certamente è una tragedia. Di per sé questi eventi sono eventi tragici e lo si vede dalle fotografie e dai report dei soccorritori. È una situazione complicata in una giornata complicata”.

Alluvione Ischia, la testimonianza: "peggio del terremoto del 2017" “Verso mezzanotte ha iniziato a piovere fortissimo. Dalle tre abbiamo iniziato a sentire dei boati. E’ venuta giù la prima frana, poi un’altra verso le 5. Una cosa impressionante, forse peggio dell’alluvione del 2009 e tremendo quanto il terremoto del 2017“. Lo dice all’ANSA Lisa Mocciaro, illustratrice di libri per bambini, ora prigioniera in casa al terzo piano dell’abitazione di Casamicciola. Il primo piano dello stabile è stato invaso dal fango. Gli altri abitanti del palazzo hanno trovato riparo nella sua casa: i vigili del fuoco hanno consigliato di non muoversi per evitare problemi qualora la pioggia continuasse a scendere.

Alluvione Ischia, esperto INGV: "rischio concreto nuove frane a Casamicciola" “Il rischio residuo è sempre difficile da valutare, ma esiste. E’ quindi concreto il rischio di nuove frane nell’imminente, soprattutto in concomitanza con nuovi eventi piovosi, nell’area di Casamicciola già colpita stamani dalla forte frana che ha raggiunto il lungomare“. Lo afferma all’ANSA il direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Mauro di Vito. Fenomeni franosi come quello di oggi a Casamicciola, spiega di Vito, “sono fenomeni naturali che si possono sempre verificare in particolari territori. L’uomo può e deve però intervenire per mettere in sicurezza le zone abitate e soprattutto puntando sulla prevenzione. Ciò – precisa – da un lato intervenendo con strutture ad hoc e dall’altro imponendo la non urbanizzazione delle aree più a rischio, a partire ad esempio dal divieto di costruzione di strade nelle aree a valle, poichè proprio le strade possono favorire lo scorrimento veloce delle frane con conseguenze disastrose“.

Alluvione Ischia, la famiglia col neonato è salva. Vigili del Fuoco arrivano via mare “Il nucleo familiare con il neonato che era dato per deceduto, che era proprio nella zona delle frane, al momento si sta recando in ospedale”. A dirlo ai giornalisti nel punto stampa tenuto per aggiornare sulla frana ad Ischia il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Continuano le operazioni a Ischia per il soccorso alla popolazione e nella ricerca dei dispersi. Sull’isola operano 64 vigili del fuoco giunti sul posto con i traghetti e con l’elicottero del reparto volo di Pontecagnano, tra cui esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra, specialisti sommozzatori, dronisti ed elicotteristi. Alluvione Ischia, i soccorsi in partenza dal porto di Pozzuoli

Alluvione Ischia, 12 dispersi sotto il fango “Al momento, da tutte le istituzioni coinvolte, non abbiamo segnalazioni di morti accertate, non sono stati recuperati cadaveri“. A dirlo è il prefetto di Napoli Claudio Palomba parlando ad un punto stampa in prefettura, organizzato per fare il punto sulla frana che ha colpito l’isola di Ischia. Ad Ischia ci sono “12 dispersi, persone che probabilmente sono sotto il fango“. Lo ha dichiarato al Tg2 il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha parlato di una situazione di “evidente gravità”. “Il Prefetto insieme alla regione sta disponendo l’evacuazione di circa 200 persone. Sono in stretto contatto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con i miei colleghi ministri. Una situazione in evoluzione molto grave da seguire” ha aggiunto il ministro. La situazione “è molto grave e complicata, in evoluzione, e un comunicato su eventuale decessi ci sarà solo quando le persone recuperate verranno poi portate in ospedale“, ha concluso il ministro. “Non ci sono nostri numeri o numeri di altri, ci sono i numeri della prefettura, proprio per evitare confusione. E’ il prefetto che definisce i numeri una volta che sono state accertate eventualmente le situazioni, anche perché dietro i numeri ci sono le persone. Per il momento le dichiarazioni sui numeri sono quelle che ha fatto il prefetto“. Lo dice ai cronisti il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, a Napoli per seguire la situazione della frana a Ischia. Il prefetto Claudio Palomba ha fissato il numero dei dispersi in 12. Diverse famiglie sono ora al palazzetto dello sport dell’isola e saranno smistate in strutture alberghiere. “E’ una tragedia di fatto perché è una comunità colpita duramente da un evento importante. I limiti della tragedia dal punto di vista umano li vedremo ora, ma certamente è una tragedia perché di per sé questi eventi sono tragici. Si vede già della foto e dai report che abbiamo dai soccorritori, è una situazione complicata in una giornata complicata“, aggiunge Curcio.

Alluvione Ischia, i dati pluviometrici: 236mm a Casamicciola, nubifragi anche a Capri L’alluvione che ha devastato Ischia questa mattina è stata provocata da un violento temporale che all’alba in meno di un’ora ha scaricato 236mm di pioggia a Casamicciola Terme, 127mm sul Monte Epomeo, 123mm a Forio, 120mm a Ischia centro, 107mm a Piano Liguori. In mattinata il maltempo si è poi esteso anche a Capri, dove si sono verificati violenti nubifragi (sono caduti 179mm di pioggia ad Anacapri, 161mm a Capri), mentre tra le altre località spiccano 143mm a Bacoli, 93mm a Napoli, 88mm a Procida e Posillipo, 83mm ad Angri, 81mm a Sorrento, 73mm ad Ottaviano, 72mm a Castellammare di Stabia, 70mm a Vietri sul Mare, 61mm a Pozzuoli.

Alluvione Ischia, Crosetto dispone l'intervento delle forze armate In coordinamento con la Protezione civile nazionale il ministero della Difesa ha disposto l’immediato l’intervento di velivoli e uomini delle Forze armate come supporto ai soccorsi di Ischia e Casamicciola. Un elicottero HH139 dell’Aeronautica militare partirà da Pratica di Mare verso l’isola di Ischia per trasportare cinque tecnici della Protezione civile. Inoltre altri elicotteri CH 47 dell’Aviazione dell’Esercito, dislocati a Viterbo, sono stati resi disponibili e pronti al decollo entro 30 minuti dalla richiesta di intervento. La Difesa ha messo a disposizione della Protezione Civile anche ulteriori assetti terrestri e navali che, ove ne fosse ritenuto necessario l’impiego, sarebbero pronti a muovere verso le località colpite dal maltempo. Il Ministro della difesa Guido Crosetto segue in stretto contatto con lo Stato maggiore della Difesa e con la sala operativa del Comando operativo di vertice interforze l’evolversi della situazione.