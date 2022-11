Alluvione Ischia: i 4 dispersi al momento “non sono stati individuati né recuperati”

MeteoWeb

“Fino a questo momento non sono stati individuati né recuperati i 4 dispersi” a Casamicciola: lo ha dichiarato all’Adnkronos Luca Cari, responsabile della comunicazione dei Vigili del fuoco riferendosi alle notizie circolate nelle scorse ore, secondo cui i pompieri starebbero estraendo i corpi di Valentina Castagna e Gianluca Monti, i giovani genitori di Michele, Francesco e Maria Teresa, le cui salme sono già stata recuperate nei giorni scorsi.

“Le ricerche dei dispersi proseguono ventiquattro ore su ventiquattro perché in questa fase dobbiamo riuscire a ottenere il massimo risultato nel più breve tempo possibile. Probabilmente abbiamo individuato una zona in cui si possono trovare un paio di dispersi,” aveva dichiarato poche ore fa all’Adnkronos Adriano De Acutis, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli che da sabato segue un prima persone le attività di ricerca a Casamicciola Terme. “Le ricerche continuano dal punto in cui si è scatenata la colata fino al mare perché abbiamo i sommozzatori che stanno lavorando“. “Voglio ancora parlare di ricerca dispersi e non corpi, perché magari possono essere ancora in vita“.

Sono 185 i vigili del fuoco impegnati in questi giorni a Ischia, provenienti da tutte le regioni.