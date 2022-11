Alluvione Ischia, prefetto: “bilancio fermo a 8 vittime e 4 dispersi, scuole chiuse fino a sabato”

MeteoWeb

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, non ha confermato l’individuazione di due corpi a Casamicciola, presumibilmente quelli dei giovani Valentina Castagana e Gianluca Monti. “Ci auguriamo che questo possa avvenire, ma al momento siamo ai numeri che avevamo dati ieri, agli 8 ritrovamenti e ai 4 dispersi,” ha affermato al termine della riunione a Ischia, del Centro di coordinamento dei soccorsi. “Le attività di ricerca proseguiranno fino a cessate esigenze, la presenza oggi qui era in primo luogo per portare la nostra vicinanza alla comunità di Casamicciola, ringrazio anche il sottosegretario in rappresentanza del Governo, e le altre istituzioni, nonché per esprimere il nostro ringraziamento a quanti, da venerdì notte, stanno operando in maniera incessante sul territorio“.

“Al momento sono 280 gli sfollati a Casamicciola,” ha confermato Palomba. Di questi, 179 sono ospiti in albergo e il resto è ospite presso familiari o amici.

Sull’isola le scuole rimarranno chiuse fino a sabato, “ma è necessario che si torni di presenza, ce lo auguriamo,” ha concluso il prefetto.