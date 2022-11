Alluvione Ischia, Curcio: “nelle aree a rischio servono piani dei comuni partecipati dai cittadini”

MeteoWeb

Dopo l’alluvione che ha travolto Ischia, provocando morti, dispersi e distruzione, si torna tristemente a parlare di quello che non è stato fatto in termini di prevenzione e di quello che non può mancare in futuro. Ne ha parlato anche Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento di Protezione Civile.

”Ci sono dei comportamenti generali e noi li abbiamo codificati all’interno delle nostre campagne ma, attenzione, si tratta di comportamenti generali che poi devono essere inseriti nel comportamento specifico del piano a seconda se io vivo in un’area a rischio o no. Questo però deve essere il territorio che deve fornire indicazioni”, ha detto Curcio a ‘Rai News 24’. ”Nell’ultimo codice di Protezione Civile del 2018, non a caso si parla di pianificazione partecipata perché immaginiamo che il piano debba essere non solo un elaborato che viene prodotto dall’amministrazione comunale, visto che stiamo parlando del livello comunale e quindi del sindaco, ma deve essere partecipato dal cittadino, che deve essere attore di quel piano che altrimenti non funziona”, ha aggiunto Curcio.