Alluvione Ischia: il cordoglio del calcio, “un minuto di silenzio”

Si continua a scavare nel fango in via Celario, a Casamicciola, sull’isola d’Ischia, dove ha frana ha provocato 8 vittime accertate. I vigili del fuoco stanno cercando i dispersi (mancano 4 persone all’appello). Le operazioni sono complicate dalla presenza del fango e dei detriti e dai solai compattati di una delle abitazioni crollate per il maltempo.

“Esprimo per Casamicciola il cordoglio di tutto il mondo del calcio. Disporrò un minuto di raccoglimento questo fine settimana per tutte le gare di campionato“: è quanto ha affermato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine di un convegno a Napoli. “Siamo rimasti particolarmente scioccati da quello che è avvenuto a Ischia. Mandiamo un abbraccio a tutte le famiglie e ci uniamo alla loro sofferenza. Mi fa piacere che ci sono moltissimi ragazzi del nostro mondo, in primis i ragazzi di due squadre di calcio a 5, li ho visti al tg, commoventi nell’impegnarsi per togliere fango“.