Alluvione Ischia, prefetto: “piano per evacuazione temporanea in caso di nuove allerte”

“Si elaborerà un primo piano speditivo che comporterà, probabilmente, laddove ci fossero altre allerte, una evacuazione temporanea della popolazione non solo a Casamicciola“: è quanto ha affermato il prefetto di Napoli Claudio Palomba al termine della riunione tenutasi oggi a Casamicciola. L’eventuale accoglienza provvisoria avverrà anche in alberghi o in palazzetti dello sport.

Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e, quindi, “prima del prossimo fine settimana, riteniamo necessaria l’adozione di questo piano, che è precauzionale. Dobbiamo mettere in sicurezza le persone“. Ad oggi il numero degli sfollati a Ischia “è di 280-290, ma non escludiamo che il numero possa aumentare“.