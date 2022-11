Alluvione Ischia, indagine per disastro colposo: la Procura nominerà consulenti

MeteoWeb

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per disastro colposo, frana colposa e omicidio colposo a carico di ignoti per la disastrosa alluvione che ha colpito l’isola di Ischia, provocando morti, sfollati e tanta distruzione. La Procura nominerà un pool di consulenti per effettuare verifiche rispetto ai territori e le abitazioni colpite dalle frane.

Da quanto si apprende, la procuratrice facenti funzioni Rosa Volpe ha intenzione di assegnare a più pm il fascicolo e di coinvolgere diversi corpi di Polizia giudiziaria, vista anche la presenza intercorpo delle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto durante la fase dei soccorsi.