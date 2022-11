Alluvione Marche, De Poli: “sospendere i pagamenti delle bollette nei Comuni colpiti”

MeteoWeb

Dopo la devastante alluvione del 15 settembre scorso, le Marche si sono ritrovate in ginocchio e la crisi energetica complica ulteriormente la situazione. A questo proposito, il senatore Udc Antonio De Poli ha commentato così la notizia pubblicata dal Corriere Adriatico sulle bollette alle case alluvionate: “il governo valuti la sospensione dei pagamenti delle bollette di acqua luce e gas alle popolazioni dei Comuni colpiti dall’alluvione lo scorso 15 settembre nelle Marche”.

“Nella peggiore delle ipotesi, stiamo parlando di abitazioni sgomberate, che quindi non possono essere utilizzate al momento. Gli sfollati sono costretti persino a pagare il canone Rai nelle case inagibili dove non possono entrare. Come è stato denunciato sulla stampa locale, l’elettricità in queste abitazioni è necessaria per tenere in funzione ad esempio i deumidificatori. Ciò che chiediamo è di individuare una soluzione a beneficio di chi si trova in questa difficile situazione, sospendendo il pagamento delle bollette in scadenza per tutti i cittadini e gli imprenditori residenti nei comuni colpiti dal sisma a cui verrà riconosciuta l’inagibilità delle proprie abitazioni o della propria azienda. In un momento così drammatico e complesso, quando migliaia di persone sono costrette a stare fuori dalle proprie case, è importante lanciare un segnale di coesione”, conclude De Poli.