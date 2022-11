Alzheimer: nuovo farmaco annunciato come una “svolta epocale”

MeteoWeb

Il primo farmaco per rallentare la distruzione del cervello nell’Alzheimer è stato annunciato come epocale. La svolta della ricerca pone fine a decenni di fallimenti e mostra che è possibile una nuova era di farmaci per curare l’Alzheimer, la forma più comune di demenza.

Tuttavia, il farmaco, Lecanemab, ha solo un piccolo effetto e il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone è dibattuto. Inoltre, il farmaco funziona nelle prime fasi della malattia, quindi la maggior parte del suo effetto si perderebbe senza una rivoluzione nell’individuarla.

Attualmente, alle persone con Alzheimer vengono somministrati altri farmaci per aiutare a gestire i loro sintomi, ma nessuno cambia il decorso della malattia. Lecanemab è un anticorpo – come quelli che il corpo produce per attaccare virus o batteri – che è stato progettato per dire al sistema immunitario di eliminare l’amiloide dal cervello. L’amiloide è una proteina che si aggrega negli spazi tra i neuroni nel cervello e forma placche che sono uno dei segni distintivi dell’Alzheimer.

“Svolta epocale” nella cura dell’Alzheimer

Per un campo medico disseminato di fallimenti, disperazione e delusione, alcuni vedono i risultati dei trial come un punto di svolta trionfale. L’Alzheimer’s Research UK ha affermato che i risultati sono stati “epocali“.

Il Prof. John Hardy, uno dei principali ricercatori al mondo dietro l’idea di prendere di mira l’amiloide 30 anni fa, ha detto che questo è “storico” ed è ottimista sul fatto che “stiamo assistendo all’inizio delle terapie per l’Alzheimer“. La Prof.ssa Tara Spires-Jones, dell’Università di Edimburgo, ha affermato che i risultati sono stati “una cosa importante perché abbiamo avuto un tasso di fallimento del 100% per molto tempo”.

Lo studio su Lecanemab

Lo studio su larga scala ha coinvolto 1.795 volontari con Alzheimer in fase iniziale. Le infusioni di Lecanemab sono state somministrate ogni quindici giorni. I risultati, presentati alla conferenza Clinical Trials on Alzheimer’s Disease a San Francisco e pubblicati sul New England Journal of Medicine, non sono una cura miracolosa. La malattia ha continuato a privare le persone della loro capacità cerebrale, ma tale declino è stato rallentato di circa un quarto nel corso dei 18 mesi di trattamento.

I dati sono già in fase di valutazione da parte delle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti che presto decideranno se il Lecanemab può essere approvato per un uso più ampio. Gli sviluppatori – le società farmaceutiche Eisai e Biogen – prevedono di iniziare il processo di approvazione in altri Paesi il prossimo anno.

Ci sono anche dei rischi. Le scansioni cerebrali hanno mostrato un rischio di emorragie cerebrali (17% dei partecipanti) e gonfiore cerebrale (13%). Complessivamente, il 7% delle persone a cui è stato somministrato il farmaco ha dovuto interrompere a causa degli effetti collaterali. Una domanda cruciale è cosa accadrà dopo i 18 mesi del trial, e le risposte sono ancora speculazioni.

La testimonianza di David Essam

David Essam, che ha 78 anni e viene dal Kent nel Regno Unito, ha preso parte al trial internazionale. Il suo morbo di Alzheimer lo ha costretto a rinunciare al lavoro di falegname: non riusciva più a ricordare come costruire un armadio o usare i suoi attrezzi. Ora usa un orologio digitale poiché non può leggere l’ora usando un quadrante.

“Non è l’uomo che era, ha bisogno di aiuto con la maggior parte delle cose, la sua memoria in generale è quasi inesistente”, ha detto sua moglie Cheryl, che ha aggiunto che il trial ha dato speranza alla famiglia. David ha detto: “se qualcuno può rallentarlo [l’Alzheimer] e alla fine fermarlo del tutto, sarebbe geniale. È proprio una cosa orribile”.

Ci sono più di 55 milioni di persone nel mondo come David e si prevede che il numero di pazienti con il morbo di Alzheimer supererà i 139 milioni entro il 2050.

Lecanemab farà la differenza nella lotta all’Alzheimer?

C’è un dibattito tra scienziati e medici sull’impatto del Lecanemab nel “mondo reale”. Il declino più lento con il farmaco è stato notato utilizzando le valutazioni dei sintomi di una persona. È una scala di 18 punti, che va dalla demenza normale a quella grave. Quelli che ricevevano il farmaco stavano meglio di 0,45 punti.

La Prof.ssa Spires-Jones ha detto che è stato un “piccolo effetto” sulla malattia, ma “anche se non è sensazionale, lo prenderei”. La Dott.ssa Susan Kohlhaas, dell’Alzheimer’s Research UK, ha affermato che si tratta di un “effetto modesto… ma ci dà un punto di appoggio” e che la prossima generazione di farmaci sarà migliore.

La Dott.ssa Elizabeth Coulthard, che cura i pazienti presso il North Bristol NHS Trust, afferma che le persone hanno, in media, sei anni di vita indipendente una volta che inizia un lieve deterioramento cognitivo. Rallentare quel declino di un quarto potrebbe equivalere a 19 mesi in più di vita indipendente, “ma non lo sappiamo ancora“, dice. È anche scientificamente plausibile che l’efficacia possa essere maggiore in trial più lunghi.

L’emergere di farmaci che alterano il decorso della malattia pone grandi interrogativi sul fatto che il servizio sanitario sia pronto a farne uso. I farmaci devono essere somministrati all’inizio della malattia prima che si verifichi un danno eccessivo al cervello, mentre la maggior parte dei pazienti si trova nelle fasi successive della malattia. Ciò richiede che le persone si facciano avanti ai primi segni di problemi di memoria e che i medici siano in grado di sottoporle a test dell’amiloide – scansioni cerebrali o analisi del liquido spinale – per determinare se hanno l’Alzheimer o un’altra forma di demenza. Al momento solo l’1-2% delle persone affette da demenza fa tali test.

“C’è un enorme divario tra l’attuale fornitura di servizi e ciò che dobbiamo fare, per fornire terapie che modificano la malattia”, ha affermato la Dott.ssa Coulthard. Ha detto che, attualmente, solo coloro che vivono vicino a grandi centri medici o pagano privatamente potrebbero trarne beneficio.

Gli scienziati hanno anche sottolineato che l’amiloide è solo una parte del complesso quadro della malattia di Alzheimer e non dovrebbe diventare l’unico obiettivo delle terapie. Il sistema immunitario e l’infiammazione sono fortemente coinvolti nella malattia e un’altra proteina tossica, chiamata tau, è quella che si trova dove le cellule cerebrali stanno effettivamente morendo.

“È lì che metterei i miei soldi”, ha detto la Prof.ssa Spires-Jones. Ha aggiunto: “sono molto entusiasta del fatto che siamo sul punto di capire abbastanza per afferrare il problema e dovremmo avere qualcosa che farà una differenza maggiore in un decennio o giù di lì”.