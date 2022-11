Amazon taglia 10 mila posti di lavoro nel settore di Alexa

MeteoWeb

Amazon sta valutando il taglio di circa 10.000 posti di lavoro. Lo riferisce il New York Times secondo cui i licenziamenti potrebbero scattare già questa settimana. Diecimila lavoratori di Amazon sono il tre per cento dei dipendenti corporate del gruppo, ma meno dell’un per cento della forza lavoro globale di Amazon, che considerando anche i lavoratori pagati all’ora si attesta a circa 1,5 milioni di persone.

I tagli, riferisce il quotidiano citando fonti vicine al dossier, si concentreranno nel settore dei devices, tra cui l’assistente vocale Alexa, oltre che nella divisione retail e nelle risorse umane. Bank of America ha rimosso Amazon dalla lista dei migliori investimenti per gli azionisti, nota come US1, dopo che dall’inizio dell’anno le sue azioni hanno perso il 39,5%. Dopo l’annuncio del New York Times, Amazon perde l’1,75% in borsa.