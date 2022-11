Marte in opposizione, il 7 dicembre appuntamento con “Il cielo in salotto”

MeteoWeb

Già da diverso tempo, Marte è insolitamente visibile nei nostri cieli come un puntino rosso e brillante, ben riconoscibile anche a occhio nudo. Per chiudere l’anno in bellezza, EduINAF dedica l’ultima diretta osservativa del 2022 proprio all’osservazione di Marte, con un titolo particolarmente evocativo: “Marte contro Luna”.

Per l’occasione, Marte sarà in opposizione: un fenomeno raro, che si verifica circa ogni due anni e che vede il Pianeta Rosso dal lato opposto del Sole rispetto alla Terra. Si tratta della configurazione perfetta per ammirare Marte in tutto il suo splendore, sia ad occhio nudo che con il telescopio.

La diretta avrà inizio mercoledì 7 dicembre a partire dalle 18:30 sui canali YouTube e Facebook di EduINAF. Verrà osservato Marte con i telescopi dell’INAF da Roma e Palermo e ci sarà in collegamento un’ospite speciale: Teresa Fornaro, ricercatrice INAF a Firenze e unica italiana tra i 13 participating scientist della missione NASA Mars 2020, che studia il suolo marziano con gli strumenti del rover Perseverance in cerca di possibili tracce di forme di vita sul nostro vicino planetario.

Ma non sarà solo Marte a dare spettacolo: non lontano nel cielo, il Pianeta Rosso dovrà “battersi” con la Luna piena (da qui il titolo “Marte contro Luna”). Uno “scontro” solo apparente, s’intende – la Luna si trova ad “appena” 380mila chilometri dalla Terra, mentre Marte, in questo periodo, è a circa 80 milioni di chilometri di distanza – ma che non passerà inosservato a chi guarderà il cielo anche ad occhio nudo nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. I due astri si avviano infatti verso un’occultazione: la Luna passerà davanti a Marte, oscurandolo temporaneamente dalla nostra vista, nelle prime ore del mattino dell’8 dicembre, con il culmine del fenomeno alle 05:13 (ora italiana). Poco dopo, intorno alle 6 e mezza del mattino, Marte raggiungerà l’opposizione.

Grazie a questa favorevole configurazione, durante la diretta ci sarà l’occasione di osservare dal vivo anche la Luna, un’occasione speciale per celebrare il 50° anniversario della missione Apollo 17, l’ultima missione che ha portato gli astronauti sul suolo lunare. Apollo 17 partì proprio il 7 dicembre 1972 mentre oggi il programma Artemis si accinge a riportare l’umanità sul satellite naturale della Terra. Poco lontano, si aggiungono al ‘duo celeste’ anche i pianeti giganti Giove e Saturno, che osserveremo con i nostri telescopi.

Come di consueto per “Il cielo in salotto“, sarà possibile fare domande in diretta agli esperti. Inoltre, la diretta andrà in onda (in differita) anche lunedì 19 dicembre alle ore 11:00: un programma pensato appositamente per le scuole, con la possibilità di fare domande agli esperti, che risponderanno in chat.