Anziano si perde sul Monte Catria, telefona ai Vigili del fuoco: ricerche in corso

Nella zona del Monte Catria (Pesaro Urbino) è in corso la ricerca di un uomo di circa 80 anni che si è perso mentre stava facendo un’escursione forse per cercare funghi: probabilmente è scesa una fitta nebbia e l’escursionista ha perso l’orientamento e non è riuscito a trovare la strada per rientrare.

E’ stato lo stesso 80enne che, intimorito anche del buio sopraggiunto, ha chiamato i vigili del fuoco per lanciare l’allarme, senza riuscire a dare con precisione la posizione in cui si trova: in serata è prevista una diminuzione della temperatura fino a zero e vento forte. I pompieri, squadre da Pesaro e Cagli, anche con i cinofili, e i carabinieri, stanno cercando di individuare la posizione e di recuperare la persona ‘dispersa’.