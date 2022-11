SES sceglie Arianespace per lanciare il satellite EAGLE-1 per la crittografia quantistica europea

MeteoWeb

Il satellite EAGLE-1, che supporterà il sistema sicuro end-to-end Quantum Key Distribution (QKD) per l’Europa, sarà lanciato per SES da Arianespace su un razzo Vega C dalla Guyana francese già nel quarto trimestre del 2024. Il satellite sarà posizionato in orbita terrestre bassa (LEO). Il progetto EAGLE-1, che comprende infrastrutture satellitari e terrestri, è sviluppato da SES e dal suo consorzio di 20 partner europei, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della Commissione Europea.

In base all’accordo firmato di recente con l’ESA, SES e i suoi partner progetteranno, svilupperanno, lanceranno e gestiranno un sistema QKD end-to-end basato su satellite allo scopo di testare e convalidare la trasmissione sicura nello spazio di chiavi crittografiche. Il primo sistema QKD spaziale sovrano europeo includerà il satellite dedicato EAGLE-1 in orbita terrestre bassa (LEO) e un centro operativo QKD all’avanguardia in Lussemburgo. Nell’ambito di EuroQCI, il satellite EAGLE-1 consentirà l’accesso anticipato, la convalida e l’integrazione del QKD spaziale per gli Stati membri dell’UE.

“La realizzazione del sistema end-to-end EAGLE-1 per la trasmissione sicura dei dati e la convalida della tecnologia di distribuzione di chiavi quantistiche a lunga distanza è un progetto innovativo di cui beneficeranno gli Stati membri dell’UE“, ha affermato Ruy Pinto, Chief Technology Officer di SES. “Lavoriamo con Arianespace da decenni per portare i nostri satelliti nello spazio e siamo lieti che siano a bordo per lanciare in orbita il satellite EAGLE-1”.

“Siamo lieti e onorati di questo rinnovato segno di fiducia da parte del principale fornitore globale di servizi di connettività di contenuti SES”, ha osservato Marino Fragnito, direttore della business unit Vega di Arianespace. “Negli ultimi 38 anni, abbiamo effettuato 42 lanci per il nostro partner di lunga data e ora Vega C continuerà questo track record di successo. È un grande onore per noi supportare le ambizioni dei nostri clienti e far parte di questa missione che mira a implementare la tecnologia di sicurezza informatica abilitata dai satelliti in Europa”.

Dopo il lancio, il satellite EAGLE-1 completerà tre anni di missione in orbita supportata dalla Commissione Europea. Durante questa fase operativa, il satellite consentirà ai governi e alle istituzioni dell’Unione Europea, nonché ai settori aziendali critici, l’accesso anticipato al QKD a lunga distanza che aprirà la strada a una costellazione dell’UE che consenta trasmissioni di dati ultra-sicure.

Vega C, il nuovo lanciatore leggero europeo, ha superato con successo il suo volo inaugurale il 13 luglio e ora entra nella sua fase operativa sotto la responsabilità di Arianespace. Con questo contratto, il backlog di Vega C include oltre 40 contratti satelliti.

Il programma di sviluppo Vega C è stato gestito dall’ESA con 12 Stati membri dell’Agenzia. L’azienda italiana Avio Spa è il primo produttore industriale del sistema di lancio Vega. Vega C è stato aggiornato con motori a razzo solidi più potenti per il primo e secondo stadio e con una carenatura più grande, che aumenta significativamente la massa del carico utile e il doppio volume consentito rispetto a Vega. Il lanciatore soddisfa meglio anche le esigenze specifiche dei piccoli veicoli spaziali, grazie al suo dispenser SSMS migliorato e al suo AVUM+ che consente sette riaccensioni anziché cinque. Vega C può quindi consegnare a tre diverse orbite di separazione per i suoi molteplici carichi utili all’interno della stessa missione, invece delle due precedentemente possibili con Vega.