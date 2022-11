Il gelo dall’Artico porta temperature estreme in Siberia dopo il caldo di inizio novembre

MeteoWeb

Aria estremamente fredda ha portato temperature estreme in Siberia, provocando il clima più freddo della stagione finora in una regione nota per essere sede di alcune delle condizioni meteorologiche più rigide della Terra. Il clima gelido ha raggiunto anche parti del Medio Oriente, con neve fino all’estremo sud della regione montuosa dell’Iraq settentrionale (imbiancato il Mount Gara).

Responsabile di questa situazione una flessione della corrente a getto, una fascia di forti venti a 6-12km nell’atmosfera che separa l’aria fredda dall’aria più calda. Questo ha portato a uno scarico diretto di aria dall’Artico nelle regioni siberiane centrali e orientali della Russia.

Così, nella mattina di ieri, mercoledì 16 novembre, Segyan-Kyukl, una remota città nel nord-est della Russia con una popolazione di 796 persone, ha registrato una temperatura minima di -47,5°C. Nel tardo pomeriggio, le temperature nella regione sono salite fino a raggiungere solo -30/-40°C.

Sebbene estreme, queste irruzioni di aria estremamente fredda in Siberia non sono insolite per questo periodo dell’anno. In realtà, questa recente ondata di freddo sta arrivando sulla scia di un inizio di novembre insolitamente caldo.

Nei centri abitati più grandi della Siberia meridionale, il freddo non è così estremo, ma è comunque notevole rispetto alla media di novembre. A Omsk, le temperature massime saranno solo di -15/-5°C per la prossima settimana e oltre. Questo è un netto cambiamento rispetto alla prima metà del mese, quando le temperature erano sopra la media, che è di -4°C/-2°C in questo periodo dell’anno.