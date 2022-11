L’ASI in prima linea nella 4ª edizione del forum New Space Economy

MeteoWeb

Ai nastri di partenza il forum europeo dedicato alla nuova economia dello Spazio. Torna in presenza dal 1° al 3 dicembre, nei padiglioni della Fiera di Roma, la quarta edizione dell’Expo-Forum New Space Economy, organizzato da Fondazione Amaldi e Fiera di Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana.

L’evento vedrà la partecipazione dei vertici delle principali Agenzie spaziali, industrie, piccole e medie imprese, centri di ricerca e istituzioni, per discutere delle potenzialità dell’economia del sistema spaziale anche alla luce della recente Ministeriale di Parigi del 22 e 23 novembre.

L’ASI sarà presente al forum attraverso la partecipazione a conferenze, tavole rotonde, workshop e anche mediante il proprio stand.

Dalla sostenibilità, ai cambiamenti climatici, all’inquinamento spaziale, per poi passare alle potenzialità della cooperazione tra pubblico e privato: queste sono alcune delle tematiche cardine che verranno discusse nel corso della manifestazione.

La prima giornata del forum prenderà il via alle ore 10:00 con i saluti istituzionali dei principali partner e organizzatori dell’evento.

Seguirà la cerimonia di apertura “Space for Sustainability”, che vedrà tra i partecipanti il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa, Rodrigo da Costa, Direttore Esecutivo, EUSPA, Massimo Comparini, AD di Thales Alenia Space Italia, Luigi Pasquali, AD Telespazio e coordinatore delle attività spaziali di Leonardo e CEO di Telespazio, Giulio Ranzo, AD di Avio e Davide Petrillo, Direttore esecutivo dello Space Generation Advisory Council (SGAC).