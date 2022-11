Ad Asiago aprono i mercatini di Natale con temperature primaverili

MeteoWeb

Difficilmente ad Asiago si sono registrare queste temperature primaverili in questo periodo dell’anno. Ma è comunque metà novembre ed è tempo di pensare ai regali di Natale e alla festività tipiche del periodo. Questa mattina nel capoluogo dell’Altopiano dei Sette Comuni, nel vicentino, sono tornate le casette del mercatino “Asiago Giardini di Natale“.

L’evento, ogni anno molto atteso, animerà il centro storico del capoluogo altopianese fino a dopo i giorni dell’Epifania. Come già avvenuto negli anni scorsi la località turistica veneta, molto frequentata anche in inverno, è la prima in Italia ad aprire i mercatini natalizi.

La decisione è strategica e voluta dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Rigoni Stern, per “allungare” la stagione turistica e favorire l’afflusso di persone dalle città di pianura in un periodo solitamente di bassa stagione. L’iniziativa sarà ripetuta anche nei prossimi week-end, indipendentemente dalle condizioni meteo, mentre da giovedì 8 a domenica 11 dicembre e dal 20 dicembre all’8 gennaio il mercatino sarà aperto continuativamente dalle 10.30 alle 19.