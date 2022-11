Assicurazioni, i rischi climatici sono la nuova sfida per le imprese

MeteoWeb

Il cambiamento climatico e i fenomeni naturali sono la nuova sfida per le assicurazioni. Nel 2021 i disastri naturali hanno causato più di 10 mila morti e 250 miliardi di dollari di danni economici in tutto il mondo. Sono dunque “la nuova sfida per le assicurazioni. Emerge dallo studio realizzato da Crif-Red, in collaborazione con Qbe Italia e con il patrocinio di Iia, con l’obiettivo di aiutare i player assicurativi a definire e misurare i rischi fisici, tenendo in considerazione i potenziali impatti del cambiamento climatico su di essi“.

In Italia “un’impresa su tre è esposta a potenziali perdite economiche a causa di fenomeni naturali“, nel Paese, infatti, coesistono livelli elevati di rischio terremoto, inondazioni e frane, a cui si sommano i rischi derivanti da fenomeni legati alle alte temperature che caratterizzano ampie parti della penisola, quali la siccità, lo stress idrico e le ondate di calore.

La rischiosità e l’impatto economico dei fenomeni naturali è aggravato dal fatto che l’Italia, rispetto alla media dei principali Paesi europei, è fortemente sotto assicurata. Ad esempio secondo gli ultimi dati Ania, solo il 5% delle abitazioni risulta assicurato per gli eventi catastrofali.