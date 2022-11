Svelate le dimensioni dell’asteroide più grande che ha colpito la Terra

MeteoWeb

Circa due miliardi di anni fa, un impattore precipitò sulla Terra, schiantandosi contro il pianeta in un’area vicino all’odierna Johannesburg, in Sudafrica. L’impattore, molto probabilmente un asteroide, ha formato quello che oggi è il più grande cratere del nostro pianeta. Gli scienziati hanno ampiamente accettato, sulla base di ricerche precedenti, che la struttura dell’impatto, nota come il cratere di Vredefort, fosse formata da un oggetto di circa 15 chilometri di diametro che viaggiava a una velocità di 15 chilometri al secondo.

Ma secondo una nuova ricerca dell’Università di Rochester, l’impattore potrebbe essere stato molto più grande e avrebbe avuto conseguenze devastanti in tutto il pianeta. Questa ricerca, pubblicata su Journal of Geophysical Research, fornisce una comprensione più accurata del grande impatto e consentirà ai ricercatori di simulare meglio gli eventi di impatto sulla Terra e su altri pianeti, sia in passato che in futuro.

“Capire la più grande struttura di impatto che abbiamo sulla Terra è fondamentale“, afferma Natalie Allen, ora dottoranda alla Johns Hopkins University. Allen è la prima autrice dell’articolo, basato sulla ricerca che ha condotto durante la laurea a Rochester con Miki Nakajima, professoressa assistente di scienze della Terra e dell’ambiente. “Avere accesso alle informazioni fornite da una struttura come il cratere di Vredefort è una grande opportunità per testare il nostro modello e la nostra comprensione delle prove geologiche in modo da poter comprendere meglio gli impatti sulla Terra e oltre”.

Simulazioni aggiornate suggeriscono conseguenze “devastanti”

Nel corso di due miliardi di anni, il cratere di Vredefort si è eroso. Ciò rende difficile per gli scienziati stimare direttamente le dimensioni del cratere al momento dell’impatto originale, e quindi le dimensioni e la velocità dell’impattore che ha formato il cratere.

Un oggetto di 15 chilometri di dimensioni e che viaggia a una velocità di 15 chilometri al secondo produrrebbe un cratere di circa 172 chilometri di diametro. Tuttavia, questo è molto più piccolo delle attuali stime per il cratere di Vredefort. Queste stime attuali si basano su nuove prove geologiche e misurazioni che stimano che il diametro originale della struttura sarebbe stato compreso tra 250 e 280 chilometri durante il periodo dell’impatto.

Allen, Nakajima e colleghi hanno condotto simulazioni per abbinare le dimensioni aggiornate del cratere. I loro risultati hanno mostrato che un impattore dovrebbe essere molto più grande, da 20 a 25 chilometri circa, e viaggiare a una velocità compresa tra 15 e 20 chilometri al secondo per spiegare un cratere di 250 chilometri.

Ciò significa che l’impattore che ha formato il cratere di Vredefort sarebbe stato più grande dell’asteroide che uccise i dinosauri 66 milioni di anni fa, formando il cratere Chicxulub. Quell’impatto ha avuto effetti distruttivi a livello globale, tra cui incendi boschivi diffusi, piogge acide e distruzione dello strato di ozono, oltre a causare l’estinzione del Cretaceo-Paleogene che ha ucciso i dinosauri.

Se il cratere di Vredefort fosse stato ancora più grande e l’impatto più energico di quello che ha formato il cratere Chicxulub, l’impatto di Vredefort potrebbe aver causato conseguenze globali ancora più catastrofiche.

“A differenza dell’impatto di Chicxulub, l’impatto di Vredefort non ha lasciato tracce di estinzione di massa o incendi boschivi, dato che due miliardi di anni fa c’erano solo forme di vita unicellulari e non esistevano alberi“, afferma Nakajima. “Tuttavia, l’impatto avrebbe influenzato il clima globale potenzialmente in modo più esteso rispetto all’impatto di Chicxulub”.

La polvere e gli aerosol dell’impatto di Vredefort si sarebbero diffusi in tutto il pianeta e avrebbero bloccato la luce solare, raffreddando la superficie terrestre, aggiunge. “Questo potrebbe avere un effetto devastante sugli organismi fotosintetici. Dopo che la polvere e gli aerosol si sono depositati, il che potrebbe richiedere da ore a un decennio, i gas serra emessi dall’impatto avrebbero aumentato la temperatura globale potenzialmente di diversi gradi per un lungo periodo di tempo”.