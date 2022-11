Astrofili Spezzini, campagna Crowfounding per l’Osservatorio di Viseggi

MeteoWeb

Gli Astrofili Spezzini hanno lanciato una campagna di crowfounding sulla piattaforma GoFoundMe che prevede degli step di ricompensa in base all’entità delle donazioni. L’Osservatorio di Viseggi fu ideato, finanziato e costruito dall’Associazione Astrofili Spezzini nel 1989. “Dopo tanti anni dalla nostra ultima gestione – afferma il presidente Luigi Sannino – il nostro sodalizio ha deciso di avere l’onere e l’onore della gestione della struttura (dopo aver vinto un bando pubblico ndr)”.

Per fare questo, soci e volontari stanno lavorando ininterrottamente per portare l’osservatorio ai gloriosi fasti degli anni Duemila, migliorando notevolmente il parco, che ad oggi, grazie all’amministrazione comunale, si presenta pulito e in ordine con panchine e stalli per biciclette, struttura interna e strumentazione. “Tutti gli sforzi finanziari dell’associazione sono destinati alla miglioria della strumentazione ottica ed elettronica della specola e alla manutenzione straordinaria dello stabile. I fondi maggiori saranno impiegati per dotare l’osservatorio dei servizi pubblici (accessibili anche ai disabili), che devono coprire le spese della costruzione e l’allaccio alla rete idrica“.

L’osservatorio fin dalla sua nascita non ha mai avuto questa opportunità, che si presenta adesso con un primo obbiettivo fissato a 5000 euro. “Le donazioni sono appena partite, spero ci aiutino. Sono arrivate donazioni anche dall’America (Chicago per la precisione). Ulteriori informazioni su step di donazioni e storia dell’osservatorio sulla nostra pagina www.astrofilispezzini.org. Ringraziamo di cuore in anticipo chiunque vorrà darci un sostegno – conclude Sannino – e ci auguriamo di poter far scoprire a tutti le meraviglie dell’Universo nel più breve tempo possibile!”.