Il 6 novembre ad Atripalda il convegno con gli ufologi italiani

“Domenica 6 novembre 2022, dalle ore 9,30 alle ore 13 e 30, con ingresso gratuito, nella sala della chiesa di San Nicola da Tolentino, molto bella ed ampia, in Atripalda, alla via Roma 127, si svolgerà un evento sugli ufo, dal titolo: “Ufo. Gli alieni ci stanno preparando al primo contatto?”, con la partecipazione di ricercatori di alto livello dell’ufologia italiana“: lo annuncia il Centro Ufologico Mediterraneo in una nota. “Si parlerà di ufologia a 360 gradi, affrontata in tanti intriganti aspetti, con immagini, anche inedite, che susciteranno certamente meraviglia e stupore nei fortunati presenti. Ultimi avvistamenti, misteri di Marte e su corpi celesti con evidenze di vita intelligente, possibilità di comunicare con eventuali alieni, ipotesi di un’eventuale origine terrestre degli extraterrestri, reazioni, ansie, paure, aspettative derivanti da un eventuale incontro con civiltà extraterrestri. Si tratta della terza edizione di questo evento ufologico che sta diventando sempre più importante e popolare, ponendosi al top tra i convegni italiani a tema ufo e su cui si possono trovare più informazioni all’indirizzo www.centroufologicomediterraneo.it“.

“Saranno tre ore e mezza piene di notizie sorprendenti, video straordinari e con il pubblico che potrà porre le domande su cui tanta gente spera di avere delle risposte dai relatori del CUFOM: il dr. Angelo Carannante presidente, l’ing. Ennio Piccaluga presidente onorario, il dr. Berardino Ferrara. Relatori, saranno anche il vicepresidente del CUFOM dr. Nino Capobianco ed infine Giuseppe Corcione, che presenteranno i loro libri di recente pubblicazione, rispettivamente “Impatto psicologico ini ipotesi di civiltà extraterrestri” e “Realtà aliene”. Per i presenti possibilità di avere una spilla ed un attestato di partecipazione ricordo. Dopo il successo del convegno del Fragneto Monforte del 9 ottobre 2022, il nuovo appuntamento giunge particolarmente gradito specie per chi non ha potuto partecipare nel paese delle mongolfiere. Atripalda è facilmente raggiungibile via autostrada e superstrada, da qualunque parte si arrivi. Per info, telefonare o messaggiare, i seguenti numeri (anche Whatsapp): 3425274949 – 3476919402 – 3204659798 centroufologicomediterraneo2@gmail.com, angelo.carannante30@gmail.com, tutti i social. Si raccomanda di raggiungere per tempo la sala convegni per trovare posti a sedere,” conclude il CUFOM.