Vandali colpiscono ancora: attiviste si incollano ad opere di Francisco de Goya | VIDEO

I vandali camuffati da ambientalisti colpiscono ancora. Un nuovo attacco contro delle opere d’arte è stato messo a punto in Spagna. Due attiviste del collettivo “Futuro vegetale” si sono incollate alle cornici dei dipinti ‘La Maja desnuda‘ e ‘La Maja vestida‘ di Francisco de Goya, esposti al Museo Nazionale del Prado, a Madrid. Lo scopo è la protesta contro l’emergenza climatica. Nel mezzo di entrambi i dipinti hanno scritto il messaggio ‘+1.5º‘ per “mettere in guardia contro l’aumento della temperatura globale che causerà un clima instabile e gravi conseguenze in tutto il pianeta“. Questa protesta si aggiunge ad altre simili avvenute nelle ultime settimane.