Attivisti bloccano il Grande Raccordo Anulare: traffico in tilt a Roma

Nuovo blitz degli attivisti dell’organizzazione ambientalista Ultima Generazione: hanno bloccato per l’ennesima volta la circolazione sul Grande Raccordo Anulare a Roma.

I partecipanti alla protesta si sono seduti in strada impedendo la circolazione delle auto. Come già accaduto in precedenza, diversi automobilisti hanno provato a spostare con la forza gli attivisti, che hanno opposto resistenza passiva facendosi trascinare sull’asfalto.

La protesta di oggi arriva a 2 settimane dal blocco del traffico del 19 ottobre, sempre sul GRA.