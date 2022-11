MeteoWeb

L’Aeroporto di Berlino ha dovuto sospendere i voli a causa dell’azione di un gruppo di attivisti per il clima. Un gruppo del movimento ‘Last generation‘ ha bloccato lo scalo, riferiscono i media tedeschi, secondo cui alcuni attivisti sono riusciti a entrare nell’aeroporto in bicicletta.

“Alcuni sono incollati all’asfalto, altri attraversano in bicicletta l’area di manovra, bloccando il traffico aereo”, scrive il gruppo sui social. La Polizia sarebbe stata avvertita poco prima della protesta.