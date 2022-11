“L’Australia accelera sempre più velocemente verso il disastro delle rinnovabili”

MeteoWeb

Il mondo è ormai convinto che eliminare l’uso dei combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili sia l’unico modo per combattere i cambiamenti climatici, riducendo le emissioni. Eppure, studi, pareri degli esperti e fatti concreti dimostrano sempre di più che la cosiddetta transizione verde di fatto non è realizzabile, sia per la mancanza delle risorse necessarie per sfruttare le energie rinnovabili, sia per gli alti costi che tale transizione avrebbe sulla società.

“L’esperienza universale di passare in massa dai combustibili fossili all’energia rinnovabile è stata prezzi molto più alti a causa dell’incapacità del vento e del solare di generare l’energia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di cui una società moderna ha bisogno. In Germania, i prezzi medi reali dell’energia elettrica sono aumentati di quasi il 50% nell’ultimo decennio, mentre le energie rinnovabili sono passate da meno del 20% a oltre il 40% della produzione totale di energia domestica”. Lo scrive Peta Credlin in un articolo pubblicato su The Australian, in cui mette in luce tutti gli ostacoli e i pericoli della transizione verde in Australia.

Credlin, giornalista di Sky News, sottolinea come la riduzione delle emissioni sia ora una “religione” e che c’è un “cieco presupposto” che in qualche modo accadrà. “Quando è ovvio che dirigersi verso la stessa destinazione alla stessa velocità significa un inevitabile disastro, penseresti che qualcuno dica ‘rallenta’ o ‘cambia rotta’. Ma fondamentalmente, entrambi i lati della politica, quasi tutta la nostra classe politica, continua a dire ‘spingi avanti, vai ancora più veloce’: è una follia“, afferma Credlin sulla volontà della classe politica australiana di puntare sulla transizione energetica.

“Per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 43% stabilito dal governo” australiano “(per non parlare degli obiettivi più elevati della maggior parte degli stati), il carbone dovrà passare dal fornire il 60% del nostro fabbisogno energetico a meno del 10% entro otto anni. E le energie rinnovabili dovranno aumentare dal fornire circa il 30% attuale a oltre l’80%. Inoltre, per far fronte a questa nuova generazione di energia decentralizzata, dovranno essere costruiti 28.000km di rete, da utilizzare, in media, solo il 30% del tempo”, scrive ancora.

“In un momento di franchezza, il Ministro dell’Energia Chris Bowen ha recentemente affermato che il raggiungimento dell’obiettivo del governo richiederebbe l’installazione di 40 grandi turbine eoliche ogni mese e 22.000 pannelli solari standard ogni giorno per i prossimi otto anni. Avremo bisogno, ha detto Bowen, “di estrarre, spostare e produrre immensi volumi di materiale, energia e attrezzature … e di formare e mobilitare centinaia di migliaia di lavoratori qualificati” in uno “sforzo collettivo di dimensioni quasi senza precedenti”, riporta Credlin.

“L’agenda sulle emissioni zero è fallita, i Paesi gli stanno voltando le spalle a un milione di miglia orarie e per proteggere la nostra economia industriale, per proteggere i nostri posti di lavoro e proteggere i mezzi di sussistenza delle famiglie australiane, dovremmo andarcene anche noi“, ha detto il senatore Matt Canavan a Credlin.

Poi c’è il problema di come “mantenere l’energia quando il vento non soffia e il sole non splende, cosa che, come ha scoperto l’Europa, può accadere per settimane. Il fabbisogno energetico medio giornaliero dell’Australia raggiunge un picco di circa 28.000 megawatt (ma questo prima di considerare tutte le auto elettriche che dovrebbero entrare in funzione entro il 2030). Il problema più fondamentale è la paranoia indotta dal clima sull’apertura di nuovi giacimenti di gas come Gippsland nel Victoria e Narrabri nel New South Wales. Nel frattempo, nonostante sia il governo australiano più contrario ai combustibili fossili, Victoria sta segretamente pagando EnergyAustralia per tenere aperta la centrale elettrica a carbone di Yallourn, presumibilmente per impedire la chiusura delle sue fonderie di alluminio”, riporta ancora Credlin.

“Tutti, liberali quasi quanto laburisti, vogliono fingere che sia possibile avere energia elettrica più economica, minori emissioni e più posti di lavoro perché, anche se la tecnologia non esiste ora (a parte il nucleare), c’è speranza che emerga nel tempo. E mentre il pubblico è felice di chiedere una maggiore azione sul clima, solo una parte è disposta a pagare un costo personale per farlo accadere. Un recente sondaggio YouGov ha mostrato che solo il 4% degli australiani sarebbe disposto a pagare 1.200 dollari all’anno (o il probabile aumento delle bollette elettriche) per limitare il cambiamento climatico”, scrive ancora la giornalista.

“Presto lo zelo morale e la timidezza intellettuale” della classe politica australiana “si schianteranno contro i fatti. E alla fine i fatti concreti prevarranno sempre sulla semplice opinione. Se continuiamo a dirigerci verso la stessa destinazione alla stessa velocità, un disastro è inevitabile. Solo che invece di dire “rallenta” o “cambia rotta”, quasi tutta la nostra classe politica dice di andare avanti ancora più velocemente. Chi ci chiamerà fuori da questa follia?”, conclude Peta Credlin.