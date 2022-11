L’Australia si arrende e fa dietrofront: Djokovic ha vinto anche fuori dal campo

MeteoWeb

A Novak Djokovic verrà concesso un visto per giocare agli Australian Open del prossimo anno: l’Australia, quindi, fa marcia indietro dopo che aveva espulso il campione serbo a gennaio. L’Australian Broadcasting Corp. conferma le notizie di giornali locali secondo cui il ministro dell’Immigrazione ha annullato il potenziale periodo di esclusione di tre anni per l’ingresso di Djokovic in Australia.

L’Australian Border Force ha precedentemente affermato che il periodo di esclusione potrebbe essere revocato in determinate circostanze. Il ministro dell’Immigrazione Andrew Giles ha rifiutato di commentare per motivi di privacy.