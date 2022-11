Alaska: il variegato paesaggio della Baia di Nushagak visto dallo Spazio | FOTO

Il complesso e variegato paesaggio che circonda la baia di Nushagak, in Alaska, è mostrato in questa immagine a colori-reali acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2.

La baia di Nushagak è una importante zona di transito e di sosta per dozzine di specie migratorie di uccelli costieri e acquatici, e contiene una delle più grandi e incontaminate zone di pesca al mondo del salmone rosso.

La città più grande dell’area è Dillingham, che ospita circa 2.000 persone ed è circondata da foreste, arbusti, praterie e muschi. I fiumi, come pure le pianure attorno alla baia di Nushagak, sono ricchi di alberi a foglie caduche. Le aree di colore viola scuro lungo la baia sono costituite da fango intertidale e distese di sabbia. Effettuando uno zoom nell’immagine, si può notare un profilo bianco attorno alle zone meridionali della baia. Sparsi nell’immagine, si possono osservare diversi stagni da disgelo.

La baia è alimentata principalmente dal fiume Nushagak (visibile in alto a destra), che ha origine nella catena montuosa dell’Alaska, e scorre verso sud-ovest per circa 450 km. La baia è alimentata anche da diversi ulteriori corsi d’acqua, tra cui i fiumi Wood, Igushik, Snake e Weary.

Sentinel-2 è equipaggiato con uno strumento per immagini multispettrale con una impronta al suolo di 290 km. Oltre a fornire informazioni dettagliate sulla vegetazione della Terra, Sentinel-2 è stato progettato per giocare un ruolo chiave nella mappatura delle differenze nella copertura del suolo, con l’obiettivo di comprendere il paesaggio, mappare il modo in cui viene utilizzato e monitorare i cambiamenti nel tempo.

Questa immagine fa parte del programma video Earth from Space.