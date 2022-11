Banca europea per gli investimenti: piano da 11 miliardi per clima ed energia pulita

MeteoWeb

La Banca europea per gli investimenti ha approvato nuovi finanziamenti per 10,9 miliardi di euro per accelerare l’azione per il clima e l’energia pulita, gli investimenti delle imprese, la salute e gli investimenti nei trasporti sostenibili in Europa e nel mondo.

“Mentre i leader e i negoziatori di 200 paesi si incontrano alla COP27 in Egitto per concordare politiche e risorse essenziali per mitigare e adattarsi a un clima che cambia, la Bei ha approvato quasi 11 miliardi di euro di nuovi investimenti trasformativi per sfruttare l’energia pulita, migliorare i trasporti sostenibili e consentire alle imprese di ridurre il consumo di energia e innovare”, afferma in una nota Werner Hoyer, presidente della Banca europea per gli investimenti.

“Una stretta cooperazione tra imprese, settore pubblico e partner finanziari a livello globale è fondamentale per sbloccare gli investimenti che riducono le emissioni e l’impatto degli shock energetici globali e affrontano il cambiamento climatico“, ha aggiunto.

Nel dettaglio, 4 miliardi di euro sono destinati a interventi per l’energia pulita, l’azione per il clima e l’acqua; 3,4 miliardi di euro per il trasporto sostenibile; 2,2 miliardi di euro per gli investimenti delle imprese e ricerca e sviluppo; 1,2 miliardi di euro per la salute e lo sviluppo urbano.