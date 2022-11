Bielorussia, morto il ministro degli esteri Makei. La Russia: “scioccati”

MeteoWeb

Il ministro degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei, è morto all’età di 64 anni. Lo rende noto l’agenzia stampa ufficiale bielorussa BeLta, senza fornire dettagli sulle circostanze del decesso. Ieri la stessa agenzia aveva riferito di un incontro fra Makei e il nunzio apostolico Ante Jozic, mostrando una foto che li ritraeva seduti su due poltrone.

Ministro degli Esteri bielorusso dal 2012, Makei era stato inizialmente favorevole ad un riavvicinamento di Minsk all’Ue, ma aveva cambiato linea dopo le proteste di massa del 2020 contro i brogli alle elezioni presidenziali. Nei giorni scorsi, Makei aveva partecipato al summit dell’alleanza militare Csto a Erevan, capitale dell’Armenia. In un’intervista a France24 a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, l’ex Ministro degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei, dichiarò che l’uso di armi nucleari non sarebbe stata la soluzione per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Makei sottolineò anche la necessità di “sedersi al tavolo diplomatico e trovare la soluzione”. “Siamo interessati a fermare questo conflitto il prima possibile“, insisté.

Secondo i media bielorussi, la morte dell’ormai ex Ministro degli Esteri è stata improvvisa. Makei aveva in programma un incontro con il suo omologo russo, Lavrov, per lunedì.

“Siamo scioccati dalle notizie della morte del ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei. Il ministero russo degli affari esteri pubblicherà a breve le condoglianze ufficiali“, ha detto la portavoce del dicastero, Maria Zakharova sul suo canale Telegram.

Intanto anche il premier Lukashenko ha espresso le sue condoglianze per la morte del suo Ministro degli Esteri bielorusso.