Il mistero sul grande blob bianco sulla spiaggia della Cornovaglia

Una misteriosa macchia bianca, definita blob, ha lasciato perplessi i presenti su una spiaggia della Cornovaglia. Helen Marlow, 50 anni, di Stockport, ha avvistato l’oggetto ‘carnoso’ sulla spiaggia di Marazion mentre era in vacanza con suo marito. “Stavo portando a spasso il mio cane lungo la spiaggia quando ho individuato un oggetto bianco insolitamente grande sulla sabbia“, ha riferito. “Sembrava essere una sostanza bianca dall’aspetto carnoso. Non aveva caratteristiche definite come arti ma sembrava essere una massa. Non riuscivo a toccarlo. Ho provato a spostarlo con il mio stivale e mentre lo facevo ha oscillato un po’ come una grande gelatina grassa“.

L’oggetto era avvolto dalle alghe. La donna ha pensato fosse un lungo pezzo di larga corda bianca, leggermente sfilacciata in alcuni punti. Ma risultava strano, per forma e consistenza. “Non riuscivo a riconoscerlo o a confrontarlo con qualsiasi cosa avessi visto prima. L’unica cosa di cui era certa è che si trattava decisamente di materia organica e pensavo che provenisse dal mare“.

Il blob

Il blob aveva una larghezza di circa un metro e mezzo e uno spessore di 30-40 cm. Non aveva odore, né mostrava segni evidenti di danneggiamento. In cerca di risposte, Helen ha condiviso le foto con un gruppo di studio marino su Facebook. Alcuni utenti hanno ipotizzato che era una placenta di balena, altri che fosse uno stomaco o un intestino. Alcuni hanno persino azzardato l’ipotesi che si trattasse di un pallone meteorologico.

Rob Deaville, project manager per il programma di indagine sui cetacei nel Regno Unito, ha dichiarato: “È difficile capire cosa sia solo da queste immagini. Secondo me, potrebbero essere i resti frammentari di stomaci o di un tratto intestinale. La specie – e anche l’ampio gruppo tassonomico – purtroppo non è chiara. Forse è una specie di grande cetaceo, o forse uno squalo elefante; ma so che quest’ultimo è meno probabile dato il periodo dell’anno. Ma riceviamo regolarmente segnalazioni di resti frammentari di animali durante ogni anno“.

Qualsiasi cosa sia il blob, la signora Marlow si è detta fortunata ad aver trovato qualcosa di così strano. “Sono onorata di aver visto questa creatura e sono davvero desiderosa di scoprirne l’origine e la specie“.