Bologna, crolla enorme Gru: non ci sono dispersi | VIDEO

MeteoWeb

Dalle 12:40 i vigili del fuoco del comando di Bologna stanno intervenendo tra via Marzabotto e via Emilia Ponente, nel comune di Bologna, per la caduta di una gru impegnata in un cantiere edile.

Le squadre sul posto sono impegnate per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte nel crollo e nelle delicate operazioni di messa in sicurezza dell’area.

In base alle prime informazioni sembra che la gru sia caduta dopo essere stata colpita da un silos per calcestruzzi, sempre in uso nel cantiere edile. Sul posto, per un sopralluogo, ci sono anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore e l’assessore comunale ai lavori pubblici Simone Borsari. Molti residenti sono scesi in strada spaventati per l’accaduto.

AGGIORNAMENTO: Esclusa dai vigili del fuoco la presenza di eventuali persone coinvolte nel crollo della gru edile in via Marzabotto a Bologna. Prosegue l’intervento delle squadre per le delicate operazioni di messa in sicurezza dell’area e per l’accertamento delle cause.