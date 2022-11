Decollano i bombardieri strategici Russi: suonano le sirene in tutta l’Ucraina | LIVE

MeteoWeb

Stanno suonando le sirene che avvisano l’imminenza di bombardamenti in tutta l’Ucraina. Le autorità hanno segnalato il il decollo di aerei dell’aviazione strategica russa, compreso il decollo di jet Mig-31K dalla Bielorussia. E’ la prima volta che viene lanciato un allarme del genere: i precedenti attacchi russi arrivavano con missili di crociera lanciati dal territorio russo. Segnalati in diretta i primi lanci missilistici russi verso Dnipro e Zaporizhzhia.

Nei giorni scorsi i servizi di intelligence occidentali avevano segnalato i movimenti dei bombardieri strategici russi dal Mar Caspio per colpire l’Ucraina e il trasferimento di ulteriori Tu-95 russi dall’aeroporto di Diaghilevo all’Aeroporto di Engels.

AGGIORNAMENTO: Secondo WarMonitor, i MiG in Bielorussia non sono decollati, i Tu-95/160 non sono in procinto di decollare e i missili non sono stati lanciati, ma invita comunque a prestare attenzione in Ucraina. Intanto alle 12:15 sono cessate le sirene di emergenza in tutta l’Ucraina. Tanta paura, quindi, ma nessun attacco.