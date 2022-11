Energia, Bonomi: “c’è bisogno di una produzione nazionale di gas, passati da 20 miliardi di metri cubi a 2”

MeteoWeb

Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, sottolinea l’importanza di avere una produzione nazionale di gas, soprattutto in questo periodo di crisi energetica. “Noi abbiamo bisogno di una produzione nazionale di gas. Negli anni ’90, l’Italia produceva 20 miliardi di metri cubi di gas, oggi poco più di due. È importante avere una quota di gas nazionale perché ci consente di avere gas a prezzo calmierato per le imprese e le famiglie“, ha detto Bonomi, parlando all’evento “50° Confindustria Abruzzo”.

“È importante – ha evidenziato – proseguire nel piano che aveva fatto il precedente Ministro, Cingolani, di messa in garanzia del sistema. Faccio un riferimento a quello che sta succedendo a Piombino. In un momento in cui tutta l’Europa è sotto attacco per la crisi energetica e l’Italia paga un prezzo più alto degli altri, che si decida che venga bloccata una nave per un colore dà la dimensione di cosa voglia dire la burocrazia in Italia con la quale dobbiamo combattere tutti i giorni”, ha concluso.