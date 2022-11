Cagnolina terrorizzata vagava in autostrada: salvata dalla Polizia

MeteoWeb

Vagava in autostrada A1, terrorizzata dal traffico e grazie alle segnalazioni degli automobilisti una cagnolina è stata tratta in salvo da una pattuglia della polizia stradale nei pressi dell’area di servizio Bisenzio est. Pulce, esemplare di segugio italiano, è stata così riaffidata al suo padrone. Diverse telefonate erano arrivate alla centrale operativa per indicare nel tratto tra Firenze sud e l’Impruneta la presenza di un cane marrone di piccola taglia che camminava spaventato dalle auto. I poliziotti hanno individuato la cagnolina e dopo aver messo in sicurezza la corsia di accesso all’area di servizio per evitare che scappasse, l’hanno avvicinata con cautela. Poi dopo aver vinto la sua diffidenza con qualche carezza, l’hanno presa e portata nell’area di servizio per darle cibo e acqua.

Grazie ai dati rinvenuti sul collare hanno scoperto che si chiama Pulce e hanno rintracciato il suo padrone, che si è precipitato sul posto per riportarla a casa, in zona Scandicci (Firenze). È una delle tante operazioni della polizia stradale, che la scorsa settimana, con 93 pattuglie, ha effettuato 64 interventi di soccorso, rilevato 13 incidenti rilevati, di cui tre con feriti e 10 con soli danni ai mezzi, ritirato 21 patenti, decurtato 816 punti, e contestato 351 sanzioni di cui 17 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 10 per l’uso di cellulari alla guida, e 19 per guida sotto l’effetto dell’alcool.