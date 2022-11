Cambiamenti climatici: le dighe dei castori possono mantenere la qualità dell’acqua dei fiumi

MeteoWeb

È noto che gli estremi idrologici, come il rapido scioglimento delle nevi e forti piogge, influiscono sulla qualità dell’acqua nei grandi sistemi fluviali. La crescente variabilità climatica, insieme ad altri impatti antropogenici, sta alterando gli estremi idrologici, con siccità e inondazioni che diventano più frequenti e intense. Inoltre, un clima complessivamente più secco e più caldo negli Stati Uniti occidentali sta ampliando la gamma di castori americani, i cui sforzi per la costruzione di dighe sono noti per influenzare il flusso e la qualità dell’acqua locale.

Ora un articolo pubblicato su Nature Communications suggerisce che le dighe di castori possono influenzare la qualità dell’acqua di un fiume controllando il flusso del fiume e i flussi di azoto e ossigeno rispetto agli estremi idrologici causati dal clima. I risultati, basati su un corso fluviale in Colorado, USA, indicano che l’espansione della gamma di castori può aiutare a mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla qualità dell’acqua nei sistemi fluviali.

Scott Fendorf e colleghi hanno monitorato gli effetti degli estremi idrologici indotti dal clima tra il 2018⁠ e il 2019, sia durante i periodi di bassa marea che durante i periodi di inondazione indotti dallo scioglimento della neve, in uno spartiacque montuoso dell’East River, in Colorado, prima e dopo che i castori costruissero dighe nell’area. Hanno scoperto che la risposta idrologica dello spartiacque è influenzata dai cambiamenti climatici, alterando i flussi dei fiumi e l’esportazione di carbonio, nutrienti e contaminanti e che le dighe dei castori possono mitigare questi impatti. Gli autori hanno scoperto che le dighe dei castori aumentano il gradiente idraulico del fiume oltre 10 volte di più rispetto agli estremi idrologici stagionali. Ciò aumenta la rimozione dei nitrati di quasi il 50%, rispetto ai soli estremi stagionali, e migliora la qualità dell’acqua per gli organismi acquatici che respirano ossigeno.

Gli autori suggeriscono che, sebbene si preveda che il cambiamento climatico alteri gli estremi idrologici stagionali e i pattern di precipitazioni e temperatura, la presenza delle dighe dei castori può aiutare a mitigare gli impatti previsti nelle condizioni climatiche future e proteggere la qualità dell’acqua a valle.