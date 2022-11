Cannella ritirata dal commercio: “contiene anidride solforosa”

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per cannella in polvere a marchio Bongiovanni srl. Il lotto richiamato è il n° DO/ORGCADPWD/05/021. La cannella, prodotta e confezionata nello stabilimento di Villanova Mondovì (CN), ha come data di scadenza il 30/04/23. E’ venduta in buste da 100 g o 1 kg.

La cannella è stata ritirata dopo che durante i controlli è stata riscontrata la presenza di un allergene, l’anidride solforosa.

