Catastrofi naturali: pacchetto di aiuti da 718,5 milioni per 7 Paesi UE

MeteoWeb

La commissione Bilanci del Parlamento europeo ha dato il via libera (approvato all’unanimità) all’erogazione di quasi 718,5 milioni di euro del Fondo di solidarietà nei confronti di 7 Paesi dell’UE, in seguito alle catastrofi naturali che li hanno colpiti. In programma a dicembre il voto in plenaria.

A seguito delle catastrofiche inondazioni del luglio 2021, 612,6 milioni di euro andranno alla Germania, 87,7 milioni al Belgio, 4,7 milioni ai Paesi Bassi, 1,8 milioni al Lussemburgo e 797.520 euro all’Austria.

In riferimento dell’eruzione del vulcano a La Palma, alla Spagna andranno 9,5 milioni di euro. In relazione al terremoto di Creta, 1,4 milioni di euro andranno alla Grecia.

Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire assistenza finanziaria in caso di gravi catastrofi in uno Stato membro o in un Paese che ha avviato negoziati di adesione con l’UE.