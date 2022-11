NATO: nuovo incontro del comitato direttivo del Centro di Eccellenza NATO di Modellazione e Simulazione

MeteoWeb

Il Comitato Direttivo NATO del Centro di Eccellenza di “Modelling and Simulation” (NATO M&S COE) si è riunito il 15 e 16 novembre 2022, presso le strutture del VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa (Caserma “Adriano De Cicco” della Cecchignola). Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di tutte le Nazioni “sponsor” del NATO M&S COE (Italia, Repubblica Ceca, Germania e Stati Uniti d’America), che hanno rinnovato l’impegno nel favorire la crescita del centro nell’Alleanza.

Numerosi gli argomenti discussi durante l’incontro diretto dal “chairman” Colonnello EI Fabrizio Benigni, tra cui il programma di lavoro del Centro, in grado di supportare i paesi dell’Alleanza NATO ed i suoi partner.

Il Colonnello Francesco Pacillo, Direttore del NATO M&S COE, durante il suo messaggio introduttivo ha dichiarato: “Nell’ultimo anno il nostro Centro di Eccellenza ha fatto grandi passi avanti sia nella ricerca che nello sviluppo delle capacità specifiche. Nel 2023 abbiamo in programma di ampliare ed implementare nuovi progetti M&S, tra cui: “Electromagnetic Spectrum Operations, Artificial Intelligence, CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear)”. Inoltre, continueremo a migliorare la nostra capacità nell’ambito del “Wargaming”. Il nostro Centro si pone come polo di riferimento per la formazione della comunità di interesse del M&S. I corsi disponibili sono una risorsa preziosa per l’Alleanza e preparano i partecipanti a dare il loro contributo alle nuove sfide M&S ed alle esercitazioni NATO. Una delle nostre priorità è riunire questa rete di esperti in ogni occasione per innovare e favorire connessioni tra il mondo militare, accademico e industriale”.

La prossima riunione del comitato direttivo è programmata per la primavera 2023.