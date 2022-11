Chiama la madre dopo il terremoto nelle Marche ma è morta da due mesi

MeteoWeb

Morta da due mesi in casa, da sola. Quando i rapporti in famiglia si incrinano ci si può non rivolgere la parola per mesi. Ma un evento devastante come un forte terremoto può spingere una delle parti e fare un passo verso l’altro. E’ quanto accaduto ad una donna che ha però avuto un’amara sorpresa, dopo aver chiamato l’anziana madre residente ad Ancona, in seguito al forte terremoto che ha colpito le Marche.

La signora non rispondeva alle ripetute telefonate. La figlia ha così deciso di dare l’allarme al 112, convinta che la madre, 78 anni, avesse avuto problemi a causa del terremoto. Quando la polizia è arrivata all’indirizzo della donna ha però fatto la macabra scoperta. L’anziana, che viveva da sola, era morta da almeno due mesi.

Il corpo è stato rinvenuto nella camera da letto in avanzato stato di decomposizione. Secondo il medico legale il decesso sarebbe avvenuto almeno due mesi fa. Eppure, nessuno ha cercato la donna né si è accorto della sua assenza.

Secondo quanto riferito da Repubblica, la donna era originaria di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Viveva però ormai da anni ad Ancona, dove non aveva parenti. Viveva inoltre da sola nel suo appartamento e l’unica figlia era rimasta nella terra d’origine. Con quest’ultima i rapporti si erano diradati per presunte divergenze caratteriali. Tanto diradati da portare la figlia a chiamarla dopo due mesi dalla sua morte, avvenuta in totale solitudine e senza la possibilità di chiedere aiuto a chicchessia. Viene da chiedersi: e se non ci fosse stato il terremoto, quando sarebbe stato ritrovato il corpo?