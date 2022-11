Tragico incidente a Chiaravalle: tir si ribalta e schiaccia ambulanza, 2 morti

MeteoWeb

E’ di 2 morti e 3 persone coinvolte il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto a Chiaravalle, lungo lo svincolo di collegamento tra SS76 e casello di Ancona Nord: un camion si è ribaltato schiacciando un’ambulanza della Croce Rossa di Senigallia e un’automobile Bmw in transito in senso opposto.

Sono deceduti il conducente 28enne del mezzo di soccorso, e il paziente trasportato. Un altro volontario della Croce Rossa è gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona. Illeso, ma sotto shock l’autista del mezzo pesante.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del soccorritore della Croce Rossa Italiana e del paziente presenti a bordo dell’ambulanza: “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al secondo soccorritore, gravemente ferito, che in queste ore sta combattendo per la propria vita. Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari per la grave perdita e un augurio per una pronta guarigione al ferito, il Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, rinnova la stima e la gratitudine per tutti i volontari, i soccorritori, le organizzazioni e le strutture del Sistema di Protezione Civile che, con grande spirito di abnegazione e dedizione, operano per il bene e la sicurezza dei nostri cittadini“.