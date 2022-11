Il Ciclone Artico si sposta sullo Ionio: maltempo anche domenica al Sud  

MeteoWeb

Il Ciclone Artico è affondato anche al Sud, determinando una giornata tipicamente autunnale dopo il lungo dominio dell’anticiclone che aveva garantito stabilità e caldo anomalo ad ottobre. Oggi le regioni più colpite dal maltempo sono state Calabria, Puglia, Campania e Sardegna.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti della giornata in Calabria, segnaliamo: 82mm a Paola, 66mm a San Biase, 65mm a Mendicino, 63mm ad Amantea, 60mm a Montalto Uffugo, 59mm a Fiumefreddo Bruzio, 53mm a Sinopoli, 52mm a Polistena, 44mm a Cittanova e Rosarno.

In Puglia, spiccano i 72mm di Francavilla Fontana, 56mm a Salice Salentino, 52mm a Cavallino, 51mm a Veglie, 50mm a Galatina, Lucugnano, 47mm ad Aradeo, 44mm a Giurdignano, 42mm a Lecce, 41mm a Otranto, 40mm ad Alessano.

In Campania, dopo i nubifragi di ieri, forti piogge hanno colpito anche oggi le province di Salerno e Avellino. I dati pluviometrici più alti sono: 58mm a Montano Antilia, 53mm a Bagnoli Irpino, 52mm ad Ascea Marina, 49mm a Buonabitacolo, 46mm a Laceno, 45mm a Bosco, 43mm a Gioi Cilento, 41mm a Roccagloriosa.

In Sardegna, i dati pluviometrici più importanti indicano: 47mm a Iglesias, 40mm a Guspini, 38mm a Oristano, 31mm a Arbus, Villacidro, 30mm a Domusnovas, 27mm a Carbonia.

Ha piovuto anche nella Sicilia occidentale, dove segnaliamo i 40mm di Cinisi, 37mm a San Martino delle Scale, 34mm a Carini, 29mm a Palermo, 26mm a Capaci, 25mm a Castellammare del Golfo, 24mm a Bagheria.

Il maltempo determinato dal Ciclone Artico, che ora si sposta sullo Ionio, continuerà anche domani, domenica 6 novembre, soprattutto nella prima parte di giornata. I nubifragi più forti interesseranno soprattutto Molise e Gargano e il basso Tirreno, tra Lamezia Terme, in Calabria, e Trapani, in Sicilia. In questo momento, fenomeni sono già tra Molise e Abruzzo meridionale. In queste due regioni, spiccano i dati pluviometrici di oggi di 44mm a Scerni (Chieti), 41mm a Ururi (Campobasso), 33mm a Colletorto (Campobasso), 32mm a Fara Sa Martino (Chieti).

