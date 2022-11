Ciclone Denise: bufera di vento nel Nuorese, albero crolla su cortile di una scuola

MeteoWeb

Una bufera di vento ha colpito Orosei, nel Nuorese: sono stati sradicati numerosi alberi alcuni dei quali sono caduti sulle auto in sosta e nel cortile delle scuole dell’infanzia danneggiando i giochi dei bambini. Danneggiati anche alcuni pali della luce e cartelloni stradali.

Il sindaco Elisa Farris ha riunito il Coc e chiuso il cimitero del paese dove sono presenti diversi alberi pericolanti. “E’ successo tutto nel giro di qualche ora e l’emergenza non è ancora rientrata,” ha dichiarato il sindaco all’ANSA. “Abbiamo chiuso immediatamente il cimitero e interverremmo con la Polizia locale per scaglionare l’uscita dalle scuole e non far correre pericoli ai bambini. Vorrei dire ai miei cittadini di non uscire se non per necessità urgenti fino a che non si calma il vento e di segnalare alla Polizia Locale eventuali disagi“.

