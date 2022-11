Ciclone Denise: forte mareggiata sul litorale romano

MeteoWeb

Il Ciclone Denise sta provocando una delle mareggiate più forti degli ultimi anni sul litorale romano. Segnalate onde di oltre 3 metri da Ostia fino al litorale Nord di Roma. In alcuni tratti di Focene l’acqua è arrivata a ridosso del centro abitato. Allagamenti sono segnalati nella zona del Passo della Sentinella, a Fiumara Grande, alla foce del Tevere.

Le forti raffiche di vento, con punte fino a 90 km/h, stanno interessando gran parte della costa.

