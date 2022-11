Ciclone Denise, forte maltempo ad Avellino: raffiche fino a 110 km/h, allagamenti e alberi caduti | FOTO

MeteoWeb

Piogge intense e vento forte stanno interessando dalla notte la provincia di Avellino. Nel capoluogo irpino vengono segnalati numerosi allagamenti di strade, garage e cantine. Disagi alla circolazione per l’allagamento del Ponte della Ferriera nel centro della città e nei collegamenti con i quartieri periferici, soprattutto in Contrada Quattrograna. Un pino è crollato a causa del vento in via Brigata ed è caduto sui fili della metropolitana leggera, non entrata ancora in esercizio.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate soprattutto per alberi, rami, tegole e lamiere pericolanti.

L’area è stata interessata da raffiche di vento fino a 100-110 km/h. “Ad Avellino città la velocità del vento ha raggiunto un picco di 105 km/h. I quantitativi di pioggia, nel capoluogo, sfiorano i 100 mm,” rende noto l’osservatorio Meteo di Montevergine.

