Ciclone Denise, il maltempo imperversa in Molise: raffiche di 120 km/h, il fiume Biferno esonda a Bojano

Il ciclone Denise sta colpendo il Molise con forte maltempo, piogge intense e forte vento. Particolarmente colpita l’area del Matese dove si segnalano anche blackout. Segnalati diversi allagamenti. In diversi comuni alberi e rami sono finiti sulle strade. L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile riguarda tutta la giornata odierna.

Con una ordinanza urgente, arrivata dopo l’inizio delle lezioni, il sindaco di Bojano (Campobasso) ha disposto la chiusura delle scuole dell’infanzia, elementari e medie a causa delle avverse condizioni meteo. Nella cittadina molisana è in corso un nubifragio e sono in corso interventi delle squadre del 115 per allagamenti.

Decine gli interventi in Medio e Alto Molise per alberi pericolanti, tegole volate dai tetti e cartellonistica divelta a causa delle raffiche di vento che in montagna superano i 120 km/h.

A Bojano il fiume Biferno ha superato il livello degli argini inondando campi e strade e riversandosi fin nel centro abitato. Ingenti i danni causati dagli allagamenti nelle scuole, in modo particolare nell’istituto scolastico della frazione di Castellone. Sono al lavoro dalle ore 9 i tecnici di Molise Acque per il ripristino delle pompe di alimentazione idrica nelle zone Sant’Antonio Abate, Salite Piaggia e Riofreddo, i cui abitanti sono senza acqua per un guasto dell’impianto innescato dalla violenza della pioggia.

