Come da previsioni, il Ciclone Denise ha portato precipitazioni diffuse sul territorio alessandrino. Complici temperature più basse rispetto ai giorni scorsi e consone al periodo, la neve ha fatto la prima comparsa di stagione nelle alte valli Curone, Borbera, Scrivia, Stura, Orba e Bormida, tra i 900 e i 1.000 metri, con accumuli da pochi centimetri fin poco sopra la decina. Fino ad oltre 20 centimetri di neve fresca al di sopra dei 1.200 metri di quota.

“Accumuli pluviometrici superiori ai 30 millimetri si sono registrati sull’Alessandrino, con picchi massimi fino a 60 millimetri a Fraconalto (AL) e 53 millimetri a Bosio – Capanne Marcarolo (AL) e in genere compresi tra 5 e 20 millimetri sul resto della regione, ad esclusione delle aree alpine ed estreme pianure occidentali tra Torinese, Canavese, Biellese dove gli accumuli risultano molto scarsi e anche inferiori ai 2-4 millimetri”, spiega il meteorologo Andrea Vuolo.

Neve e pioggia, un piccolo passo dopo lunghi mesi di siccità. Rimane ancora molta strada da fare per recuperare la grave carenza idrica dei mesi scorsi, ma per campi e terreni si tratta di una boccata di ossigeno. Entro la serata il maltempo cesserà e da domani torneranno condizioni di tempo stabile.

