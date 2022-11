Ciclone Denise, piogge estese e forte vento in Veneto: stato di preallarme per rischio idrogeologico nel Veneziano

MeteoWeb

L’Arpav, Servizio Metereologico Veneto, ha previsto per la giornata di domani martedì 22 novembre, precipitazioni estese, a tratti anche copiose, ed un marcato rinforzo dei venti con possibili raffiche anche molto forti a causa dell’arrivo sull’Italia del Ciclone Denise. Sulla scorta di queste informazioni il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per il territorio del Veneziano lo stato di preallarme per il rischio idrogeologico e quello di attenzione per il rischio da vento forte.

Alla luce di queste informazioni, il Servizio comunale di Protezione Civile raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione durante gli spostamenti, consigliando di limitarli a quelli necessari.