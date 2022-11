Ciclone Denise, vento forte e prima neve in Liguria: fiocchi nel Tigullio e danni a Genova

MeteoWeb

Il Ciclone Denise ha portato la prima neve della stagione nell’entroterra del Tigullio. Per effetto della perturbazione che sta interessando la Liguria e l’abbassamento delle temperature, fiocchi di neve hanno imbiancato Rezzoaglio, Prato della Cipolla a Santo Stefano d’Aveto e il monte Bue dove la colonnina di mercurio è scesa a -4°C. Sulla costa del Tigullio le minime registrate sono state tra 8 e 9°C.

Diversi gli interventi effettuati la scorsa notte dai Vigili del fuoco del Comando di Genova a causa del maltempo. In seguito al forte vento, sono stati diversi i rami pericolanti che hanno richiesto il lavoro dei pompieri. Al momento sono in corso una decina di interventi ed altrettanti in coda. Nella notte sono stati un ventina gli interventi effettuati.

Gru ferme in porto ai terminal di Voltri: in città il vento ha sfiorato i 100 km/h. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e polizia locale per alberi e ponteggi caduti e allagamenti. In via 30 giugno e via Perlasca i sottopassi si sono allagati mandando in tilt la viabilità. Alla Foce, tra corso Torino e via Barabino, il vento ha spostato i bidoni della spazzatura facendoli finire in mezzo alla strada. Alcuni semafori sono andati in tilt tra via Cecchi e viale Brigate Partigiane. In via Giannelli, a Quinto, i pompieri sono intervenuti per il distacco di materiale da un ponteggio mentre a Quarto un albero è caduto in via Carrara.

Il ciclone ha interessato in modo marginale la provincia di Savona. Pioggia e vento forte nella notte fino alle prime ore del mattino hanno costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi: non si registrano criticità gravi ma le raffiche hanno causato danni vari in provincia con alberi caduti e pali pericolanti. La fase più intensa è stata intorno alle 5 del mattino. L’anemometro di Marina di Loano ha rilevato vento fino a 102,2 km/h, mentre le precipitazioni sono state moderate: 20,4 mm in un’ora a Montagna (Quiliano). Nell’entroterra è comparsa anche la neve, con una spruzzata in alcuni centri della Valbormida. A Osiglia, sul Monte Settepani, l’accumulo ha oltrepassato i 20 cm.

