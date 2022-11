Ciclone Denise, vento forte nelle Marche: alberi abbattuti e tetti danneggiati

MeteoWeb

Il forte maltempo provocato dal Ciclone Denise non ha risparmiato neanche le Marche. Sulla regione, si è abbattuto un forte vento che ha abbattuto gli alberi e reso pericolanti vari oggetti. Sono una trentina gli interventi effettuati nella mattina dai Vigili del Fuoco nella regione, di questi la metà effettuati nella provincia di Ancona.

A Porto San Giorgio (Fermo), le raffiche hanno staccato parte della guaina di copertura del tetto della chiesa della Sacra Famiglia, che è caduta tra le auto, senza provocare ulteriori danni. Non si segnalano particolari criticità.

