Ciclone Denise, forti raffiche di vento in Sicilia: alberi e pali crollati, tragedia sfiorata a Palermo

La fase di maltempo determinata dal Ciclone Denise sta provocando danni e disagi in Sicilia.

A Palermo è stata sfiorata la tragedia: a causa del forte vento che da ore sferza il capoluogo siciliano, un palo della luce è caduto in strada in zona Noce. Un’auto è stata distrutta ma fortunatamente non si registrano feriti.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco a Monreale, dove numerosi alberi sono caduti in strada, intralciando la circolazione. Disagi anche nella frazione di San Martino, dove i pompieri sono intervenuti per liberare la carreggiata da piante finite sull’asfalto.

Ieri la Protezione civile regionale aveva diffuso un’allerta meteo per tutta la Sicilia: “Si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta. Forti mareggiate su tutte le coste esposte“.

A causa del maltempo e del forte vento previsto per oggi, a Trapani il sindaco Giacomo Tranchida ha disposto la chiusura del cimitero (salvo operazioni indifferibili), delle ville e dei giardini comunali.

